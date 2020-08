Nadal decidirá sobre el Masters de Roma y Roland Garros.

Rafa Nadal estuvo en videoconferencia con varios medios de comunicación y revela lo que viene para él en los torneos Masters de Roma y Roland Garros, tras poner en duda su participación, pero piensa que las decisiones como cancelar el Masters de Madrid fue una decisión “sensata y coherente”.

El tenista español no sabe aún si participará en el Masters 1.000 de Roma, aunque lleva entrenándose en tierra desde hace meses. Y que espera ahora a ver como evoluciona la situación de la pandemia, y el nuevo calendario tras la cancelación de Madrid, para decidir.

“Como todas las decisiones, al final no se toman a la ligera y hay que consultarlas bien con la gente que tengo al lado y que realmente me importa. Creo que en la situación actual todas las decisiones son válidas. No hay nada que sea seguro o correcto” afirmó sobre Nueva York.

Asimismo reveló que sus decisiones están sustentadas con la situación sanitaria como el primer inconveniente a la hora de elegir si juega un torneo o no.

“Pero la situación sanitaria es el primer inconveniente básico a la hora de tomar mi decisión, la situación parece que no está del todo controlada, por lo cual en este caso, consultado con mi equipo decidimos esto”, prosiguió Nadal.

El español abordó el tema de la inactividad ya que la falta de competencia y un calendario apretado no permiten tiempo suficiente para la preparación y eso lo cataloga como “peligroso” de cara a su futuro.

“Segundo, el calendario es complicado después de muchos meses sin competir. Pasar de pista dura a tierra, sin apenas tiempo y prepararse se me hace peligroso para mi cuerpo y mi futuro”, continuó.

Por otra parte, recalcó que su ánimo no estaba para viajar a New York de cara al US Open, luego de haber confirmado que no participará.

“Luego, un tema de ánimo personal. La situación está como está, y mi ánimo no estaba como para viajar a Nueva York y competir. Si voy a competir es para tener todos los sentidos puestos en la competición y rendir al máximo, y a día de hoy hubiera sido complicado.

“Las circunstancias me han forzado a tomar esta decisión”, dijo sobre su renuncia a defender el título en Flushing Meadows. “No quiero hacer viajes largos, aquí en Mallorca está todo bajo control”, añadió.

Preguntado sobre si cree que este Grand Slam se disputará finalmente, Nadal dijo. “A día de hoy se va a disputar, parece que sí, pero no puedo decir lo que va a pasar en las próximas semanas. La intención desde luego es que se juegue Cincinnati y Nueva York. La intención de la ATP y la USTA es mantener el torneo”.

Nadal no quiso entrar en detalles si es correcto que se dispute este ‘grande’ debido a la situación que sufre Estados Unidos. “Yo no soy quien para decir si es una decisión acertada o no. Respeto todo el trabajo y la actitud positiva de la ATP y de la USTA por hacer que el tenis vuelva”, comentó.

