Nadadores dan marcas B para Tokio 2020, tras la jornada de actividades de la Clase Elite del Campeonato Nacional de Natación de Invierno.

En donde los nadadores Marta José Mata Cocco (SLP), Héctor Ruvalcaba (EDOMEX) y Melissa Rodríguez (Chihuahua), respectivamente.

La jornada de finales resultó intensa de principio a fin, en donde los Nadadores dan marcas B dieron su mejor esfuerzo para mejorar sus tiempos.

Incluso también hubo un récord mexicano con Diego Camacho en la prueba de 100 metros dorso.

La delegación de Veracruz tuvo una jornada de dos medallas de oro y tres preseas de bronce para un total de cinco preseas.

La nadadora de San Luis Potosí, Marta José Mata Cocco dio la marca B en los 200 metros mariposa Primera Fuerza al bajar de los 2:12.28 que pedían para los Nadadores dan marcas B.

Aunque haya dado la marca, aun no es seguro su participación en los Juegos Olímpicos.

Héctor Ruvalcaba Cruz del Estado de México, también dio la marca B en los 200 metros mariposa con un tiempo de 1:59.55 minutos cuando la marca requerida era de 1.59.97 minutos.

“Haber conseguido la marca B no me garantiza un pase a Juegos Olímpicos tiene que ser la A pero eso me pone en muy buena posición para buscar la marca el siguiente año”.

“La metra va ser poder acercarme a la marca en ese evento. Tengo unos meses para trabajar muy duro y tratar de conseguirlo”.

“Podría haber alguna invitación, pero lo veo un poco difícil porque conseguí la marca B pero todavía estoy un poco lejos de la marca A”.

“Entonces tengo que bajar un poquito mi tiempo para conseguir una invitación”, comentó.

La originaria de Chihuahua, Melissa Rodríguez Villanueva cumplió con la marca B en los 200 metros pecho con un tiempo de 2:28.57 minutos cuando la marca requerida era de 2:29.89 minutos.

Además, se impuso un nuevo récord mexicano con Diego Camacho Salgado de Baja California en los 100 metros dorso.

LOS VERACRUZANOS

Los oros de Veracruz fueron obra de Grecia Hernández Padrón en 11-12 femenil en los 200 metros mariposa con un tiempo de 2:24.08 minutos.

“Todo gracias a mis padres y a mi entrenador porque ellos aportaron demasiado para que yo pudiera lograr esto”.

“Demasiado feliz porque mi marca la mejoré bastante. Nunca había hecho un 2.27 y me siento súper contenta”.

Le dedico mi actuación a mi entrenador, a mis papás y a mis familiares y más a mi papá porque le prometí esta medalla”.

Comentó la medallista nacional quien buscará más preseas en 50 y 100 metros mariposa.

El otro oro para Veracruz fue obra de Tamara Constantino Páez en los 100 metros dorso 11-12 femenil al registrar un tiempo de 2:56.40 minutos.

“Me siento muy cansada, pero feliz. Un final cardiaco, la prueba estuvo dura pero sabía que lo iba a lograr”.

“Se lo dedico a mi entrenador Omar Morales Pérez y a mis padres que siempre me están apoyando en el Club Campestre de San Andrés”, indicó.

Veracruz obtuvo presea de plata en los Relevos Mixtos 11-12 años.

Integrado por Liam Sonderegger Navarro, Abraham Méndez Rodríguez, Grecia Hernández Padrón y Tamara Constantino Páez con un tiempo de 4:47.28 minutos.

Los bronces fueron de Diana Paola Gómez Ruiz en los 200 mariposa 13-14 femenil, con un tiempo de 02:24.08 minutos.

Los 200 pecho varonil 11-12 años con Abraham Méndez Rodríguez con 02:49.18 minutos y Ana María Nava Rivera en 11-12 femenil 400 metros libres con 4:45.30 minutos.

