Nacionales de Washington se negarían a viajar a Miami. De acuerdo a un reporte del portal ‘The Athletic’, los jugadores de los Nacionales de Washington votaron por no realizar el viaje a Miami para enfrentarse a los Marlines. La decisión de los peloteros llega un día después de que se diera a conocer que la novena floridana presenta un brote de COVID-19.

In team vote, vast majority of Nationals players voted against going to Miami for three-game series this weekend, sources tell The Athletic. Decision will rest with MLB. — Ken Rosenthal (@Ken_Rosenthal) July 28, 2020

La serie está programada a disputarse los días viernes, sábado y domingo en el Marlins Park. Según Ken Rosenthal, la decisión final sobre esta situación recaerá sobre las Grandes Ligas, que hasta el momento no se ha posicionado en torno a la exigencia de los Nacionales.

Washington Nationals players voted against going to Miami to this weekend following the Marlins' COVID-19 outbreak, sources confirm to ESPN. The league, as @Ken_Rosenthal said, will make the ultimate determination, but hard to see it going against the will of the players. — Jeff Passan (@JeffPassan) July 28, 2020

Según los últimos reportes, Miami encontró cuatro nuevos casos de coronavirus en su equipo, empero, no han sido confirmados por el equipo o por la MLB. Con estos resultados, han sido afectados 17 integrantes del equipo: 15 jugadores y dos entrenadores.

Debido al brote de COVID-19 en los Marlines, las Grandes Ligas determinaron suspender la serie entre este club y los Orioles de Baltimore, que se iba a disputar entre lunes y martes en Miami. Asimismo, suspendió los juegos entre Yankees de Nueva York y Phillies de Philadelphia, este último equipo disputó tres compromisos el fin de semana pasado ante los Marlins.

At the same time, what is the likelihood that Washington, D.C., will want a Marlins team with such a severe outbreak coming to the capital? As we've seen, new positive tests have come in almost daily, and the incubation period means non-positives still can be carrying the virus. — Jeff Passan (@JeffPassan) July 28, 2020

Los Nacionales abrieron el día de ayer una serie de cuatro partidos contra los Azulejos de Toronto, dos como local y dos como visitante. Los actuales monarcas de la MLB han perdido tres de su primeros cuatro juegos en la actual temporada de Grandes Ligas, tras caer en dos ocasiones ante los Yankees y ceder el primer compromiso ante los canadienses.

