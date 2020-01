Nacho pone líder al Real Madrid

Maradona y Messi se despiden de Kobe Bryant. El deporte está de luto. Kobe Bryant falleció tras un fatal accidente aéreo a la edad de 41 años. Tras la noticia, los argentinos Diego Armando Maradona y Lionel Messi, externaron su dolor con emotivos mensajes.

“Se van todos los buenos. Lamento también el fallecimiento de su hija y de los tripulantes del helicóptero. Hasta la vista, leyenda”, fue el mensaje del ‘Pelusa’ a Kobe.

Mientras que Messi se mostró agradecido por haberlo conocido y reconoció su gran talento en la duela.

“No tengo palabras… Todo mi cariño para la familia y amigos de Kobe. Fue un placer conocerle y compartir buenos momentos juntos. Se nos fue un genio como pocos”, escribió el jugador de Barcelona.

Corría el minuto 52’ cuando tras acertar su cobro de pena máxima el carioca del PSG se dirigió a las cámaras. Ante ellas, indicó con sus dedos los números 2 y 4, haciendo referencia al dorsal 24 que portaba Kobe.

Fue durante la Copa Confederaciones 2013 en Brasil, cuando Bryant tuvo la oportunidad de conocer a Neymar, bajando hasta los vestidores de la Verdeamarela. La escena quedó plasmada en una imagen que el mismo Kobe subió a sus redes sociales.

Cristiano no se quedó atrás y por medio de sus redes sociales compartió un emotivo mensaje.

“Es muy triste escuchar las desgarradoras noticias de la muerte de Kobe y su hija Gianna. Kobe fue una verdadera leyenda e inspiración para muchos. Enviar mis condolencias a su familia y amigos y las familias de todos los que perdieron la vida en el accidente. RIP Legend”, tuiteó el ‘Bicho’.

So sad to hear the heartbreaking news of the deaths of Kobe and his daughter Gianna. Kobe was a true legend and inspiration to so many. Sending my condolences to his family and friends and the families of all who lost their lives in the crash. RIP Legend💔 pic.twitter.com/qKb3oiDHxH

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 26, 2020