Nacho Beristáin revela por qué no ve las peleas del Canelo Álvarez. Los grandes boxeadores mexicanos de los últimos años han sido entrenador por Ignacio Beristáin, todos salvo uno: Saúl Álvarez. En entrevista con el portal Izquierdazo, don Nacho reveló que no ve las peleas del Canelo porque conoce de antemano el resultado de las mismas.

“Vi un par de peleas [del Canelo] y nada más; luego no quise volver a ver ninguna, y no he visto ninguna. La verdad es que sí ha mejorado, porque tiene muchas peleas de campeonato. Y quiero pensar que tiene un buen entrenador, ese hombre con las facultades que tiene, de que ha mejorado ha mejorado”, dijo el histórico entrenador de boxeo.

Nacho Beristáin asegura que ya no ve peleas del Canelo porque ya sabe lo que va a pasar. Prefiere ver el futbol. https://t.co/0nJ116r7Ed — Izquierdazo Boxeo (@IzquierdazoBox) October 6, 2021

En elaboración de su controvertida revelación, don Nacho mencionó que prefiere ver futbol que los combates protagonizados por el Canelo. “A veces me quedo viendo el futbol. A mí me gusta mucho, sobre todo el futbol español y el inglés, por la técnica que manejan verlo es ideal. Entonces, ¿para qué pierdo el tiempo en ver una pelea que de antemano sabes qué es lo que va a pasar?”, agregó.

Sobre la próxima pelea de Álvarez, Beristáin aseguró que Caleb Plant, rival del Canelo, no tiene ninguna oportunidad de vencer al mexicano.

Las razones del histórico Nacho Beristaín para no ver las peleas de Canelo: https://t.co/m9SUHUmdgd #Canelo #Boxing #Boxeo pic.twitter.com/3CCTrZ7zrI — Plano Deportivo (@PlanoDeportivo) October 7, 2021

“El peleador al que va a enfrentar (Plant) no tiene las facultades como para hacerle cosquillas al Canelo. El otro que peleó con él (Billy Joe Saunders) ni todo el show que estuvieron haciendo; realmente no valió la pena. Esta pelea llegó en un momento en que la división está muy por debajo”, concluyó.

