Myles Garrett es reinstalado por la NFL. La NFL determinó levantar la suspensión a Myles Garrett y reincorporarlo a la liga, dos días después de que la estrella defensiva de los Browns de Cleveland se reuniera con el comisionado, Roger Goodell, para solicitar el perdón y poder reintegrase con su equipo.

Garrett fue suspendido indefinidamente después de arrancarle el casco a Mason Rudolph, jugador de los Acereros de Pittsburgh, y golpear al mariscal de campo en la cabeza con este equipamiento el pasado 14 de noviembre, durante la victoria de Cleveland 21-7 sobre su rival divisional.

Myles Garrett has been reinstated by the NFL and rejoins our active roster

