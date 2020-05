Músico sobre la fiesta de Jonathan Orozco: “No fue una irresponsabilidad”. Cuando parecía que el Clausura 2020 encontraba la manera de regresar apareció Jonathan Orozco. El portero de Santos Laguna fue blanco de las críticas tras organizar una pachanga en su casa y posteriormente dar positivo por COVID-19.

Pese a la imprudencia de sus acciones, el propio Orozco justificó su fiesta detallando que fue una ‘pequeña reunión’. A sus palabras, se le sumó la de Armando Rodríguez, integrante del duelo ‘Dos tipos de cuidado’, quien asegura que la pachanga no fue una ‘irresponsabilidad’.

“Mucha gente habla sin saber la verdad; medios de comunicación publican cosas que en realidad no pasaron. Somos un dueto y jamás fue una banda, solamente somos dos personas. No lo veo como irresponsabilidad, porque fue una reunión familiar y no eran ni siquiera más de siete personas. Las reglas dicen que pueden ser menos de 10 personas. En ningún momento lo veo como irresponsabilidad”, aseguró el músico en entrevista para ESPN.