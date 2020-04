Munguía listo para enfrentar al Canelo Álvarez.

En primer lugar Jaime Munguía, quien ostenta un récord de 35-0-0 con 28 knockouts, dijo estar listo para un posible combate contra el también mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

“La verdad me siento capaz. Creo en mí, creo en mis habilidades. Con una buena preparación me puedo enfrentar a cualquiera”, dijo el nacido en Tijuana en entrevista para Fox Fight Club. “Yo estoy listo. Si me ofrecen la pelea, la acepto”.

El día que Jaime Munguía defendió su corona como campeón de peso mediano ligero de la OMB, por segunda ocasión, fue cuando ‘Canelo’ peleó contra Gennady Golovkin, en el año 2018.

Mientras que en entrevista para Fox Sports dijo “me siento capaz”.

Aquí parte de la entrevista para #BoxeoxFOXenCasa, en donde Jaime Munguía confía en su habilidad para enfrentar a los mejores, incluyendo a Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Por lo tanto y como resultado, desde entonces, su nombre se ha mencionado en conexión con Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Probablemente, “fue algo bastante rápido (su pronto ascenso en este deporte)”, dijo el boxeador mexicano, cuya última pelea fue en enero de este año, una victoria vía TKO ante Gary O’Sullivan.

Además, “el enfoque es mantenernos; errores que cometí en la última pelea irlos mejorando, poniéndonos más fuertes. Es lo único que se puede hacer”.

Finalmente, Jaime Munguía dijo que continúa entrenando a puerta cerrada durante la pandemia del coronavirus. “Cuidando a mi familia, saliendo lo menos posible. Esto afectó a todo el mundo”.

