Mundial de Clubes 2021 sería postergado hasta el próximo año. La FIFA analiza postergar el Mundial de Clubes 2021, toda vez que no cuenta con una sede a escasos dos meses del inicio de este torneo. De acuerdo a la agencia de noticias de The Associated Press, el máximo organismo rector del futbol mundial podría celebrar el campeonato en los primeros meses de 2022.

Según fuentes consultadas por esta agencia, la FIFA apuntaría a realizar el Mundial de Clubes en algún punto de enero o febrero del próximo año. La revelación llega ante las dificultades para encontrar un país que decida organizar el certamen en medio de la pandemia de COVID-19.

Hace algunas semanas, Japón renunció a albergar el torneo, debido a las complicaciones que enfrentaría por las restricciones sanitarias. Tras el anuncio, Sudáfrica levantó la mano para recibir a siete clubes de todo el mundo, sin embargo, retiró su prematura candidatura ante la prioridad de invertir en la compra de más vacunas anti coronavirus.

Según la agencia The Associated Prees, Qatar, que organizó el Mundial de Clubes a principios de este año, podría ser una opción de emergencia para recibir el torneo. Este país asiático está programado para organizar la Copa del Mundo de 2022 a finales del próximo año.

Sin embargo, el plan de echar mano de Qatar una vez más obligaría a que el campeonato se realice en los primeros meses del 2022. A finales de este año, el país albergará la Copa Árabe, que formará parte de los preparativos rumbo al Mundial.

La FIFA aplazó su Mundial de Clubes 2020 debido a la crisis sanitaria y no realizó en diciembre del año pasado. En su lugar, el torneo se celebró en Qatar a principios de este año, con Bayern Múnich coronándose una vez más.

