Muerte de joven escaladora conmueve a Francia

du positif et du négatif qui se dégagent de cette compet 🤷🏽‍♀️ qu’en retenir ? si on gardait que le positif ✅ et qu’on avançait, mes prochains rêves en tête et les yeux rivés sur mon objectif 🔥? je compte bien ne rien lâcher jusque là, guerrière avec de l’envie tout en n’oubliant pas de jouer, et être libre d’être moi même et de me faire un maximum plaisir ❤️ on y croit 👊🏻 @planetgrimpe 📸 @climb_up_officiel merci !