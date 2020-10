Muere Whitey Ford, legendario lanzador de los Yankees Este viernes, se dio a conocer el fallecimiento del histórico lanzador Whitey Ford, quien perdió la vida a la edad de 91 años. El legendario pícher de los Yankees de Nueva York guio a la franquicia a seis títulos de Grandes Ligas en sus 16 temporadas con el equipo y es poseedor de una gran cantidad de récords en la Serie Mundial.

The Yankees are incredibly saddened to learn of the passing of Hall of Famer Whitey Ford. Whitey spent his entire 16-year career as a Yankee. A 6x WS Champion and 10x All-Star, The Chairman of the Board was one of the best lefties to ever toe the rubber. He will be deeply missed. pic.twitter.com/2KDi4V9SeA

— New York Yankees (@Yankees) October 9, 2020