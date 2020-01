Muere trágicamente prospecto de los Nacionales. Enrique Rojas, periodista de ESPN, dio a conocer el fallecimiento del prospecto de los Nacionales de Washington, Fausto Segura, quien murió al ser atropellado en su natal República Dominicana. Horas más tarde, los actuales campeones de las Grandes Ligas confirmaron la noticia y dieron el pésame a la familia del pelotero.

De acuerdo a la información proporcionada por Rojas, el lanzador dominicano fue atropellado por una camioneta mientras se trasladaba en una “moto scooter” en las cercanías del Aeropuerto María Montez en la ciudad de Barahona.

A través de un comunicado de prensa, los Nacionales de Washington, franquicia a la que pertenecía Fausto Segura, lamentaron el deceso del pitcher prospecto.

“Los Nacionales de Washington están profundamente entristecidos por la noticia del trágico fallecimiento de Fausto Segura, un lanzador de 23 años de edad que pasó la temporada de 2019 con nuestro equipo filial de Auburn Doubledays. Él fue amado por sus compañeros de equipo, entrenadores, coordinadores y cualquier persona que tuvo contacto con él a través de nuestra organización”, expresó el actual monarca de Grandes Ligas.

The Washington Nationals are extremely saddened to learn of the tragic passing of Fausto Segura. pic.twitter.com/vPP0M7FNuR

— Washington Nationals (@Nationals) January 13, 2020