Muere trágicamente escaladora durante un ascenso en Nueva York. Hace unos días, una escaladora norteamericana salió a dar un paseo en compañía con unos amigos en una locación de Nueva York, sin embargo, su aventura terminó en tragedia. La policía de Nueva York informó sobre el fallecimiento de Lauren Soben, 25 años, debido a una caída de más de 15 metros mientras lideraba a un grupo de personas que subía en el Mohonk Mountain Preserve.

Brooklyn woman falls to death rock climbing near New Paltz https://t.co/uzZk1h39w3 pic.twitter.com/jUe6M8xN2a

— New York Post (@nypost) August 11, 2020