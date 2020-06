Muere por coronavirus Ilija Petkovic figura del futbol serbio.

Falleció siendo el presidente de la Asociación de Futbol de Belgrado y disputó dos Mundiales, uno como jugador y otro como técnico.

Ilija Petkovic, exjugador y extécnico yugoslavo, falleció a los 74 años en Belgrado a causa de coronavirus, así lo dio a conocer la Asociación de Futbol de Serbia en su página web.

Petkovic murió siendo el presidente de la Asociación de Futbol de Belgrado, así como de la junta de expertos de la Asociación de Futbol de Serbia y miembro de la junta ejecutiva y del comité de asuntos urgentes de la misma.

Petkovic es recordado por calificar a la selección de Serbia y Montenegro a la Copa del Mundo Alemania 2006, además de que como jugador disputó con Yugoslavia el Mundial Alemania 1974.

stacó en el OFK Beograd, donde logró ser capitán del equipo durante muchas temporadas, pero también militó en el Peñarol de Uruguay y Troyes de Francia.

En su etapa de entrenador debutó en el OFK Beograd, después pasó por el Servette FC de Suiza, Avispa Fukuoka de Japón. Aris Salónica de Grecia, la selección de Yugoslavia, Shanghai Shenhua y Sichuan FC de China, hasta llegar a la selección de Serbia y Montenegro. Y sus últimos equipos fueron el Incheon United de Corea del Sur, Al Ahli de Qatar y Gyeongnam FC también de Corea del Sur.

Por su parte, FIFA también se pronunció ante el fallecimiento de Petkovic: “Nuestros pensamientos están con sus seres queridos en este momento triste”.

Que en paz descanse, Ilija Petkovic.

Ilija Petkovic, who starred for Yugoslavia at the 1974 #WorldCup and guided Serbia and Montenegro to the 2006 edition as coach, has died at the age of 74.

Our thoughts are with his loved ones at this sad time. pic.twitter.com/5aDy5nrgPu

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 27, 2020