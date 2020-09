Muere Lou Brock leyenda de Grandes Ligas.

Lou Brock, leyenda del beisbol de las Grandes Ligas donde se convirtió en el segundo mayor robador de bases de la historia, falleció a los 81 años.

El miembro del Salón de la Fama tuvo complicaciones de salud en los últimos años, le fue diagnosticado mieloma y sufrió la amputación de una pierna debido a diabetes.

Turn up the volume. Say it with us… LOUUUUUUUUU pic.twitter.com/RjIoYU1XxB — St. Louis Cardinals (@Cardinals) September 7, 2020

Brock militó 19 temporadas en la Major League Baseball, debutó con los Chicago Cubs pero su leyenda se construyó con los St. Louis Cardinals con quienes conquistó en dos ocasiones la Serie Mundial (1964 y 1967).

En su trayectoria, registró 938 bases robadas, el segundo número más alto de este departamento, solo por detrás de Rickey Henderson quien acumuló 1,406.

Además, el jardinero acudió en seis ocasiones al Juego de Estrellas de la MLB y acumuló 3,023 imparables en su carrera. Los Cardinals y los Cubs anunciaron su fallecimiento este domingo.

“Lou Brock fue uno de los mejores hombres que he conocido. Al ingresar a esta liga cuando tenía 21 años, Lou Brock fue uno de los primeros jugadores del Salón de la Fama que tuve el privilegio de conocer. Me dijo que pertenecía a las Grandes Ligas.”

Lou Brock was one of the finest men I have ever known.

Coming into this league as a 21-year-old kid, Lou Brock was one of the first Hall-of-Fame players I had the privilege to meet. He told me I belonged here in the big-leagues. pic.twitter.com/JIbSKMYI13 — Albert Pujols (@PujolsFive) September 7, 2020

Mientras que “Lou Brock fue el mejor intercambio @Cardinals jamás se ha hecho. Se convirtió en un @baseballhall jugador y siempre fue una persona aún mejor. Será recordado por siempre”.

Lou Brock was the best trade @Cardinals ever made. He became a @baseballhall player and always was an even greater person. Will be remembered forever. pic.twitter.com/2ydUvLNEXD — Tony La Russa (@TonyLaRussa) September 7, 2020

Además “todo el amor del mundo para ti y tu familia Lou .. Aprecio cada momento que nuestros caminos se cruzaron”.

All the love in the world to you and your family Lou .. I cherish every moment our paths crossed ❤️ https://t.co/aOwkDZGUCb — Harrison Bader (@aybaybader) September 7, 2020

Finalmente “nuestros corazones están rotos. Lou Brock fue un jugador increíble y una persona destacada. Amaba el juego y todo Cardinal Nation. Descansa en paz, Lou”.

Our hearts are broken. Lou Brock was an amazing player and outstanding person. He loved the game and all of Cardinal Nation. Rest in peace, Lou ❤️ pic.twitter.com/MSxnIJOHhK — St. Louis Cardinals (@Cardinals) September 7, 2020

