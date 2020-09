Muere Lou Brock, legendario jugador de los Cardenales de San Luis. Los Cardenales de San Luis dieron a conocer el fallecimiento de su legendario jugador Lou Brock, quien perdió la vida a los 81 años de edad. Brock, conocido por su increíble velocidad en las almohadillas, se retiró en 1979 como líder de bases robadas en la historia de las Grandes Ligas y con la marca más alta para una sola temporada, récords que fueron rotos posteriormente por Rickey Henderson.

Lou Brock, the Cardinals' first-ballot member of Baseball's Hall of Fame, has died at 81, the team told ESPN. https://t.co/1l8d9YX7KZ

— SportsCenter (@SportsCenter) September 6, 2020