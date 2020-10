Muere Joe Morgan, leyenda de los Rojos de Cincinnati. El mundo del beisbol fue sacudido nuevamente este lunes con el fallecimiento de otra de sus leyendas. La familia de Joe Morgan anunció el fallecimiento del histórico segunda base de los Rojos de Cincinnati. Morgan perdió la vida tras pelear con una polineuropatía, un trastorno de los nervios periféricos, a los 77 años de edad.

The Reds are heartbroken to learn of the passing of baseball legend Joe Morgan. pic.twitter.com/zBoQ2gHZys — Cincinnati Reds (@Reds) October 12, 2020

El ‘camarero’ fue pieza fundamental de los dos títulos consecutivos que consiguieron los Rojos en 1975 y 1976, por los cuales fueron denominados ‘The Big Red Machine’ (La Gran Maquinaria Roja). A lo largo de sus 22 años como pelotero profesional, Morgan ganó en dos ocasiones el premio MVP de la Liga Nacional, cinco Guantes de Oro y fue seleccionado en 10 ocasiones al Juego de las Estrellas.

This pair will forever be a piece of my childhood love affair with Wrigley. Unmatched energy and excitement.

Unforgettable Sunday Nights. Rest easy, Hall of Famer, Joe Morgan. pic.twitter.com/MlZ7EA87XP — Charlie Clifford (@cliffWISH8) October 12, 2020

Junto a Johnny Bech, Tony Pérez, Ken Griffey y Pete Rose, Joe alzó los títulos de las Grandes Ligas en 1975, cuando un hit suyo dejó en el terreno a los Medias Rojas de Boston en el séptimo encuentro de la Serie Mundial de eso año. Una campaña más tarde, Cincinnati barrió a los Yankees de Nueva York y se proclamó bicampeón de la MLB.

Morgan tuvo un promedio de bateo de por vida de .271, pegó 268 cuadrangulares, anotó 1,650 carreras y se estafó 689 almohadillas en su ilustre carrera, pero todo esto palidece en comparación con su figura dentro y fuera de los diamantes. Fue exaltado al Salón de la Fama en 1990.

RIP Joe Morgan. Al Kaline, Tom Seaver, Bob Gibson, Lou Brock, Whitey Ford and now Joe. The loss of each is absolutely crushing. — Ken Rosenthal (@Ken_Rosenthal) October 12, 2020

Joe Morgan es la más reciente leyenda de las Grandes Ligas en morir en 2020. Whitey Ford, Bob Gibson, Lou Brock, Tom Seaver y Al Kaline, todos perdieron la vida en los meses más recientes y han traído el luto de forma casi permanente a la MLB.

