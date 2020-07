Muere Jack Charlton, histórico jugador de Leeds United. Este sábado se dio a conocer el fallecimiento del legendario jugador inglés Jack Charlton, hermano de Bobby Charlton, a los 85 años de edad. El histórico jugador de Leeds United ganó la Copa del Mundo de 1966 con Inglaterra y dirigió durante 10 años a la Selección de Irlanda. Desde hace algunos años batallaba contra un linfoma y demencia.

“Jack ha muerto en paz el viernes 10 de julio a los 85 años. Estaba en su casa en Northunberland, al lado de su familia. No podemos expresar lo orgullosos que estamos de la extraordinaria vida que ha tenido y todas las alegrías que dio a mucha gente de diferentes países. Era una buena persona, honesta, divertida y genuina, que siempre tenía tiempo para la gente”, expresó la familia de Charlton en un comunicado de prensa.

RIP Jack Charlton, 85. World Cup winner with his brother Bobby & one of the all-time greats of British football. A fantastic character too – funny, warm, honest & authentic. Very sad news. pic.twitter.com/ogUeWcRrEQ

Jack tuvo una carrera de 21 años como jugador profesional, la cual ejerció en su totalidad con Leeds United. Charlton se desempeñó como defensa central y disputó 776 partidos con su equipo, además marcó en 96 ocasiones. Con Leeds United, la Jirafa ganó una Liga de Inglaterra (1968-1969), dos Copas de Ferias (1968 y 1971), una FA Cup (1973), una Copa de la Liga (1967-1968) y una Supercopa (1969).

A nivel selección, Charlton jugó en los Mundiales de 1966, del cual se coronó campeón con Inglaterra, y 1970. Asimismo, participó en la Eurocopa de 1968. Tras su retiro en 1973, se convirtió en entrenador y tomó las riendas de Middlesbrough (1973-1977), Sheffield Wednesday (1977-1983) y Newcastle United (1984-1985). Entre 1986 y 1995 dirigió a la Selección de Irlanda, a la que calificó a la Copa del Mundo de 1990.

June 7, 2015.

The Republic of Ireland host England in an international friendly, the first in Dublin since the abandoned match in 1995.

At half time, the two countries’ supporters clubs make a presentation to Jack Charlton to honour his huge contribution to both.#RIPJack. pic.twitter.com/dUMSjXYRuG

— Gavan Reilly (@gavreilly) July 11, 2020