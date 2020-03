Muere hermano de Pelé y enluta al futbol brasileño. El futbol brasileño está de luto tras el fallecimiento de Jair Arantes do Nascimento, hermano de Pelé. El equipo Santos, en donde militó ‘Zoca’ al igual que el ‘Rey’, dio a conocer la triste noticia. Jair Arantes perdió la batalla ante un cáncer de próstata a los 77 años de edad.

Com muita tristeza no coração informo que meu amado irmão Jair Arantes do Nascimento faleceu nesta noite em Santos no hospital onde estava sendo atendido por complicações na próstata onde vinha tratando de câncer há mais de um ano. Que Deus o receba no céu e console nossa familia

