Muere hermano de Dak Prescott a los 31 años. Unas horas después de que se llevara a cabo la primera ronda del Draft 2020 de la NFL, los Vaqueros de Dallas dieron a conocer el fallecimiento de Jace Prescott, hermano mayor del mariscal de campo de la franquicia- Dak Prescott-. Sin informar la causa de esta triste noticia, el equipo de la Estrella Solitaria envió sus condolencias a la familia de su jugador.

The Dallas Cowboys share their deepest sympathies to Dak & his family for the loss of his brother.

— Dallas Cowboys (@dallascowboys) April 24, 2020