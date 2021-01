Muere Floyd Little, leyenda de los Broncos de Denver

BREAKING:



Falleció Floyd Little, RB leyenda de los #BroncosCountry y miembro del Salón de la Fama, padecia un extraño cáncer que le quitó la vida a las 78 años de edad.



"The Franchise" es Miembro del Ring Of Fame y su número está retirado de la Organización. #YoSoyBroncoFan pic.twitter.com/4X3aVD3OTx