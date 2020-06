Muere exjugador de los Cargadores de Los Ángeles durante un paseo. El exliniero ofensivo de los Cargadores de Los Ángeles, Max Tuerk, falleció el sábado al norte de San Diego, California. La familia del también otrora jugador de la Universidad del Sur de California (USC) reportó el deceso sin brindar mayores detalles.

Tuerk murió a los 26 años súbitamente mientras realizaba una caminata con sus padres en un sendero del Cleveland National Forest. “Max amaba a sus compañeros, entrenadores y escuelas. Max era un hijo y hermano mayor amoroso y su muerte deja un hueco gigante en nuestros corazones”, expresó la familia del joven.

Max Tuerk jugó en USC entre 2012 y 2015 como liniero ofensivo. En 2014, fue reconocido con la etiqueta ‘All American’, que se entrega a los mejores jugadores colegiales de cada posición. Asimismo, fue incluido al primer equipo de la conferencia Pac-12, en donde participan los Troyanos en la NCAA.

“Con el corazón roto por la pérdida de Max Tuerk. Increíble persona, compañero y Trojan. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia”, externó Clay Helton, entrenador de Tuerk en USC.

#FightOnForever, Max Tuerk.

The #TrojanFamily is terribly saddened by the news of Tuerk’s passing, gone too soon at the age of 26, and our thoughts, prayers and condolences are with his family. pic.twitter.com/PBzN1J55Ch

— USC Trojans (@USC_Athletics) June 21, 2020