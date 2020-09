Muere el legendario Gale Sayers a los 77 años de edad. La mañana de este miércoles, la NFL fue sacudida con la noticia del fallecimiento del legendario Gale Sayers. El histórico corredor de los Osos de Chicago perdió la vida a los 77 años de edad, noticia que fue dada a conocer por David Baker, presidente del Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional.

It is with great sadness the Chicago Bears mourn the loss of Bears Hall of Fame running back Gale Sayers. Sayers amplified what it meant to be a Chicago Bear both on and off the field. He was regarded as an extraordinary teammate, leader, husband and father. He was 77. pic.twitter.com/cK8kS9ru8b — Chicago Bears (@ChicagoBears) September 23, 2020

“Todos aquellos que aman el juego del futbol americano lamentan la pérdida de unos de los más grandes en jugar este deporte con el fallecimiento de la leyenda de los Osos de Chicago Gale Sayers. Él era la esencia misma de un jugador de equipo, calmado, modesto y siempre listo para halagar a un compañero por una bloqueada clave. Gale fue un hombre extraordinario que superó una gran cantidad de adversidades durante su carrera en la NFL y en la vida”, expresó Baker.

Bears’ legend and Hall-of-Fame running back Gale Sayers died Wednesday, the Hall of Fame confirmed. He was 77. pic.twitter.com/hfKAptZPyx — Adam Schefter (@AdamSchefter) September 23, 2020

Seleccionado en el cuarto peldaño global del Draft de 1965, el Cometa de Kansas, como era conocido Sayers, impresionó a la NFL a lo largo de los 68 partidos que disputó como profesional. A pesar de que su carrera fue recortada por las lesiones, Sayers fue seleccionado en su primera oportunidad al Salón de la Fama por sus logros dentro de los emparrillados y por la persona que fue.

The entire Pro Football Hall of Fame family mourns the passing of Gale Sayers. Our thoughts and prayers are with his wife, Ardie, and their entire family. We will forever keep his legacy alive to serve as inspiration for future generations.#HOFForever | @ChicagoBears pic.twitter.com/sLYdu9w0s2 — Pro Football Hall of Fame (@ProFootballHOF) September 23, 2020

Su versatilidad y habilidad para dejar a los defensivos en el terreno con las ganas de ponerle una mano encima, lo convirtieron en uno de los jugadores más electrizantes de la década de los 60. Capaz de transformar una jugada en una anotación larga, Sayers cautivó a los aficionados a la NFL y se ganó un lugar en la historia de la Liga.

El Cometa de Kansas solo disputó siete temporadas en la Liga, y solo dos partidos en sus últimas dos campañas, pero su lugar en el Salón de la Fama no fue discutido por nadie. Entre 1965 y 1971, Sayers corrió para 4,956 yardas, anotó en 39 ocasiones y tuvo un promedio por acarreo de 5.0. En 1965 fue nombrado el Novato Ofensivo del Año y en 1969 el Regreso del Año, tras superar una operación de rodilla.

"Give me 18 inches of daylight. That's all I need." Legendary Bears RB Gale Sayers has died at the age of 77. (via @nflthrowback) pic.twitter.com/38fpwJD05A — NFL on ESPN (@ESPNNFL) September 23, 2020

Su leyenda creció aún más allá de los campos de juego. Gale Sayers fue amigo de Brian Piccolo, un compañero de equipo en Chicago, a quién acompañó a lo largo de su batalla contra el cáncer, la cual finalmente perdió en 1970. Su amistad e historia fueron plasmadas en la película de 1971 Brian’s Song.

Rest in peace to the 𝐊𝐚𝐧𝐬𝐚𝐬 𝐂𝐨𝐦𝐞𝐭, Gale Sayers. One of the best and most impactful the game has ever seen. 1943-2020 pic.twitter.com/OniG0vFJgr — Kansas Football (@KU_Football) September 23, 2020

Fue inmortalizado en el Salón de la Fama del Futbol Americano Universitario, en el Salón de la Fama de los Deportes de Nebraska; además del Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional. Fue incluido en el Mejor Equipo de la Década de los 60 de la NFL, en el Equipo del 75 Aniversario de la Liga; y en de los 100 años. Su número (40) fue retirado por los Osos de Chicago en 1994.

