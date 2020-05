Muere Don Shula legendario coach de Delfines de Miami.

Donald Francis Shula, mejor conocido como Don Shula, legendario head coach de los Delfines de Miami de la NFL, murió a los 90 años.

En primer lugar la noticia fue confirmada por el equipo de Florida, quien señaló que Don murió ‘pacíficamente en su hogar’ la mañana de este lunes.

“Don Shula fue el patriarca de los Miami Dolphins durante 50 años. Trajo la ventaja ganadora a nuestra franquicia y puso a los delfines y a la ciudad de Miami en la escena deportiva nacional”.

Por lo tanto, los Miami Dolphins se entristecen al anunciar que el entrenador en jefe Don Shula falleció pacíficamente en su casa esta mañana.

The Miami Dolphins are saddened to announce that Head Coach Don Shula passed away peacefully at his home this morning. pic.twitter.com/MKAtXFA4zd

“Nuestros pensamientos y oraciones más profundas están con Mary Anne junto con sus hijos Dave, Donna, Sharon, Anne y Mike”, escribió el equipo de Miami en sus redes sociales.

Don Shula consiguió dos Super Tazones con los Delfines, y la única temporada perfecta en la historia de la NFL.

Además Fue nombrado como el deportista del año en 1993 por parte de Sports Illustrated. Cuenta con el récord de la liga de más victorias en su carrera, con 347.

Shula solo tuvo dos temporadas en las que perdió más partidos de los que ganó en sus 36 años como entrenador y tiene el récord con la mayor cantidad de Super Bowls jugados, con seis.

Gracias por todo, entrenador Shula.

Finalmente. Hoy es un dia triste. El entrenador Shula fue el hombre raro que ejemplificó la verdadera grandeza en todos los aspectos de su vida. Muchos lo extrañarán, pero su legado de carácter y excelencia perdurará. Todo lo mejor para Mary Anne y la familia Shula.

Today is a sad day. Coach Shula was the rare man who exemplified true greatness in every aspect of his life. He will be so missed by so many but his legacy of character and excellence will endure. All my best to Mary Anne and the Shula family. pic.twitter.com/PLoIhyPGrl

