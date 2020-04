Muere copropietario de los Yankees de Nueva York. Los Yankees de Nueva York y las Grandes Ligas están de luto al informarse el fallecimiento de Henry Steinbrenner, copropietario de la franquicia neoyorquina. Los Mulos de Manhattan dieron a conocer la triste noticia a través de un comunicado de prensa.

The New York Yankees mourn the passing of General Partner and Co-Chairperson Henry G. “Hank” Steinbrenner. pic.twitter.com/rL07EUHirS

— New York Yankees (@Yankees) April 14, 2020