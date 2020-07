Muere Claudio Zupo por COVID-19. Este sábado se dio a conocer el fallecimiento del judoka sonorense Claudio Zupo Gutiérrez, quien falleció a los 35 años de edad por complicaciones de la enfermedad de COVID-19. El atleta participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2006 y en el Campeonato Panamericano 2006, realizado en Argentina.

Descanse en Paz nuestro compañero Claudio Zupo, ex atleta de Judo.

La Federación Mexicana de Judo dio a conocer la lamentable muerte de Zupo Gutiérrez en un comunicado de prensa y lamentó el deceso del nacido en Hermosillo, Sonora. Asimismo, recordó algunos de sus grandes éxitos a lo largo de su carrera.

“Sintiendo un profundo dolor informamos la partida de nuestro ex seleccionado nacional en los +100 kilos y medallista centroamericano y panamericano Claudio Zupo acaecida hace unos minutos en su natal Hermosillo, Sonora”, declaró la Federación.

El exjudoka denunció hace algunos días que fue despedido de su puesto en la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (Codeson), a pesar de que contrajo el padecimiento provocado por el virus SARS-CoV-2, y expresó que no contaba con recursos para adquirir los medicamentos necesario para atender su salud.

“No se me hace justo que yo sea trabajador del gobierno del estado, que tenga 10 años trabajando para la dependencia del gobierno, que es la Codeson, y hoy que es quincena y hoy que ellos saben que estoy con Covid, encerrado en mi casa y no puedo salir, no me puedo comprar los medicamentos, me hayan corrido”, expresó el otrora atleta.

Claudio Zupo obtuvo la medalla de plata en la modalidad de equipos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Cartagena 2006. Ese mismo año, se colgó una presea de bronce en Campeonato Panamericano en la categoría abierta.

