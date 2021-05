Mucha acción en el torneo de la LAFV.

Gran cierre tuvo la jornada 9 del torneo de apertura de la Liga Amateur de Futbol Veracruz (LAFV) con resultados sorpresa en algunos encuentros.

José Alfredo Méndez Cazarín, presidente de la liga, hizo patente lo anterior al apuntar que la contienda por aspirar a los primeros 8 lugares continúa fuerte.

En primer lugar efirió que quizá solo los 3 primeros lugares de la tabla de posiciones han asegurado lugar, pues esta semana algunos de los favoritos sufrieron descalabros encendiendo más la competencia.

Al término de esta jornada en los primeros 3 lugares se encuentran el líder invicto CPV con 27 puntos, Amigos Tax Dos Lomas con 23 y Solumex Buenavista con 22.

En consecuencia la tabla de goleo en los 3 primeros puestos están Omar Jair Cruz Granda de Solumex Buenavista con 21 goles, Juan Esteban Alonso Chávez del mismo equipo con 20 tantos.

Y en tercer lugar Antón Iván Enciso de Ñorri Sección 141 con 12 anotaciones.

Los resultados de la novena jornada fueron así:

CDI vence 4-1 a Chivas, CPV derrota 5-0 a Real Same FC, Remes RC gana 4-1 a Atlético La Tuna, Aries FC pierde 5-0 ante Mixtequilla.

Diablos de Mamakas vence 5-0 a Atlético Río Medio, Galácticos empata 4-4 con Solumex Buenavista, Amigos Tax Dos Lomas derrota 5-1 a Ñorri Sección 141.

Deportivo Unión gana 1-0 a Cedral y Volcanes cae 6-4 ante Ortiz Rubio.

La competencia continúa el próximo domingo 30 de mayo con la jornada 10 y los siguientes encuentros:

Campo JR 8:00 horas Galácticos vs CPV, 10:00 horas Real Same FC vs Mixtequilla.

En el Campo Xicoténcatl 8:00 horas Diablos de Mamakas vs Atlético La Tuna.

Por lo tanto en el Campo Bertha 3 a las 8:00 horas Aries FC vs Amigos Tax Dos Lomas, 10:00 horas

Atlético Río Medio vs CDI, 12:00 horas Ortiz Rubio vs Ñorri Sección 141.

Campo Cedral 10:00 horas Cedral vs Solumex Buenavista.

Además en el Campo Pureza 10:00 horas Deportivo Unión vs Remes RC.

Y Campo Antorcha Campesina 10:00 horas Chivas vs Volcanes.

Por último, Méndez Cazarín indicó que los partidos amistosos del torneo de la rama femenil de la LAFV ya han comenzado.

Finalmente invitó a los equipos femeniles a acercarse y pedir informes al teléfono 2291472374 o consultando la página “Liga Amateur de Futbol Veracruz” en Facebook.

