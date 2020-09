Movida agenda para Diego López “El Misil”.

El proceso clasificatorio hacia los Juegos Paralímpicos reanudarían a inicios del año venidero y Diego López Díaz no quiere sorpresas.

Ahora no sólo está ya con los entrenamientos en agua, gracias al respaldo del Club Aquasport, que abrió sus puertas exclusivamente para la preparación del campeón mundial de para natación, justamente hace casi un año en Londres.

Por las tardes, dos días a la semana, trabaja, bajo las medidas pertinentes del experimentado fisioterapeuta Axel Cortés, con experiencia de haber apoyado a otros atletas de talla internacional.

“Estamos trabajando la parte física en la parte abdominal, que siempre he tenido bastantes detalles desde que empecé, es lo que más me ha costado y lo que más tengo que trabajar para tener un mejor desempeño en la alberca”, indicó.

También López Díaz reanudó labores académicas, vía remota, que es parte fundamental en la preparación integral del nadador veracruzano.

“Y acoplándome, en las mañanas agua, martes y jueves entrenábamos el abdomen, fines de de semana hacemos descargas y por la tarde-noche la escuela, también tratando de hacer un poco de gimnasio desde mi casa.

“Es algo que me está costando acostumbrarme, porque en el ritmo así es mi vida en la Ciudad de México, aunque aquí me cuesta un poco más por estarme moviendo de lado a lado, pero es lo que tengo que hacer y está en mis manos”, subrayó.

Diego agradeció que en el reciente entrenamiento, uno de los dueños de la alberca, entró a nadar en uno de los carriles contiguos.

“Estuvo ahí un ratito y eso me motivó a nadar más, porque estar junto a una persona fue bastante agradable. Ya tenía meses nadando sólo viendo el fondo de la alberca (risas)”, destacó.

“El Misil” confesó que extraña a sus compañeros de equipo, incluso comentó que hace unos días celebraron, vía remota, el cumpleaños de un compañero. Lo que despertó la nostalgia por volver a estar pronto todos juntos en el trabajo.

Y el entrenador Fernando Gutiérrez Vélez le evaluó como positiva la base aeróbica que tiene actualmente y ya hay cambios positivos después del parón.

“Aunque ya me regañó del peso, ya me dijo que debo estar más delgado para cuando nos volvamos a ver. Aunque es complicado porque aquí todo se me antoja de comer (risas). Pero no es algo imposible de manejar”, resaltó.

Ésta será la agenda principal del xalapeño, que en algunas ocasiones, muy temprano, sale a rodar alrededor de la manzana de su casa para despejarse, y evitar encontrarse con algún conglomerado.

