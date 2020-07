Mourinho califica como ‘hermoso’ el pleito entre Lloris y Son. Al finalizar el primer tiempo del cotejo entre Tottenham y Everton, el meta Hugo Lloris y el atacante Heung-Min Son se enfrascaron en una discusión, misma que calificó como ‘hermosa’ el timonel de los Spurs, José Mourinho.

Tras el silbatazo final de la primera parte, el portero francés llegó corriendo a donde se encontraba Heung-Min Son para reclamarle. Los ánimos se caldearon y se dieron unos ‘pequeños llegues’. Hugo Lloris se veía bastante ‘exaltado’ pero el surcoreano supo gambetearlo y evitó que el pleito llegara a mayores.

“Al final del primer tiempo sucedió lo de Son. Él es un chico increíble que todos quieren y que juega en equipo. Pero en ese momento Lloris pensó que tenía que dar más. No sé si fue un poco forzado o no, pero fue importante para que el equipo creciera. Porque para que el equipo crezca, deben exigirse unos a otros y tener personalidades fuertes. Me complació mucho”, señaló José Mourinho.

El técnico portugués aseguró que le pidió a sus jugadores que fueran exigentes con ellos mismos y que dieran todo en el terreno de juego.

"A little cuddle, all friends again in the Spurs team." 🤗

Hugo Lloris and Son Heung-min appear to have made up during the interval. 👀 pic.twitter.com/sX4YU2tjBm

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 6, 2020