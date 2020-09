Mourinho busca delantero y piensa en Raúl Jiménez.

José Mourinho, entrenador del Tottenham Hotspur, le exgió al club el fichaje de un delatero que pueda acompañar en la punta del ataque a Harry Kane, lo que generó las especulaciones de que Raúl Jiménez se encuentra en la órbita del equipo del portugués.

El entrenador luso fue claro en rueda de prensa donde aseguró que necesita un delantero para reforzar el equipo: “Lo quiero, necesito un delantero, pero quiero que quede muy claro que el club lo sabe y ellos también lo quieren”.

Los rumores de que Raúl Jiménez puede salir del Wolverhampton han ido aumentado luego de la contratación de Fabio Silva, quien es llamado el nuevo Cristiano Ronaldo en Portugal.

“¿Vamos a fichar a uno? Eso creo, sinceramente lo creo. El equipo necesita equilibrio en la plantilla”, agregó el técnico portugués en la rueda de prensa.

Este nuevo delantero exigido por Mou acompañaría en el ataque al ya mencionado Kane, a Heung-min Son, a Lucas Moura y a Steven Bergwijn.

“Sé que tenemos uno de los mejores delanteros del mundo. El mejor delantero de Inglaterra, pero no me gusta hablar de la palabra suplente. Un equipo es un equipo. Un delantero que venga puede jugar con Harry y no ser solo un suplente”, explicó el técnico luso.

Por otra parte, Jesús Manuel Corona, ‘Tecatito’, es del interés del Wolverhampton de la Premier League, quien ofrece de 22 a 24 millones de euros por el jugador mexicano del FC Porto, de acuerdo al diario lusitano A Bola en su portal en Internet.

