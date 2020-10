Mou muestra a sus jugadores atrapados a la tecnología.

Tras victoria de los Spurs ante Burnley, el DT esperaba una celebración y se sorprendió.

José Mourinho se llevó una gran sorpresa cuando entró al vestidor y vio a sus dirigidos del Tottenham que celebraron la victoria por 0-1 ante Burnley en la Premier League metidos por completo en sus celulares.

La imagen dio la vuelta al mundo, generó mucha expectativa porque, habitualmente, las escenas del vestuario no suelen ser publicadas y si el DT portugués compartió esta publicación fue porque le pareció muy llamativo.

“Tras una victoria genial en un partido realmente difícil… Este es un claro ejemplo de los tiempos que corren”, se lee en la publicación del entrenador mediante su cuenta de Instagram. “Bien hecho, chicos”, concluye.

https://www.instagram.com/p/CG0v9BQp99Q/?utm_source=ig_embed

En la publicación se aprecia claramente la presencia de seis futbolistas y todos ellos están ‘aislados’ de su entrenador con un celular en la mano.

La cara de ‘Mou’ lo dice absolutamente todo, pues actualmente, más que antes, vivimos inmersos en la tecnología, al grado que los futbolistas antes de celebrar con su entrenador, pasan tiempo en sus dispositivos móviles.

Los Spurs iniciaron con una derrota en la temporada 2020-21 del futbol inglés, pero a partir de ahí, han hilado cinco juegos sin derrota, son quintos en la clasificación de Premier League y solo están a dos puntos del liderato.

Mou muestra a sus jugadores atrapados a la tecnología.

No obstante, en conferencia de prensa, Mourinho decidió elogiar la actitud de sus dirigidos dentro del campo de juego: “Mi equipo no jugó el fútbol de calidad que queremos, pero no fue por nosotros sino por el Burnley. Así que creo que hicimos un buen encuentro”, asegura el portugués.

Síguenos en Twitter @ElDictamen