Morelia tendría equipo en la Liga de Expansión Mx. A escasas horas de que la directiva de los Monarcas anuncie que dejará la ciudad de Morelia y que dé a conocer que mudará su franquicia a Mazatlán, Sinaloa, el portal ‘Mediotiempo’ reveló que la capital michoacana no se quedaría sin futbol para el Apertura 2020.

De acuerdo a lo publicado por ‘Mediotiempo’, la directiva de la Jaiba Brava de Tampico Madero negocia con el gobierno del estado de Michoacán para llevar su escuadra a Morelia, con la finalidad de no descobijar a la afición purépecha. El club jugaría en la nueva Liga de Expansión Mx a partir del próximo torneo.

Tras conocerse el interés de Tv Azteca, empresa propietaria de los Monarcas, de sacar su equipo de Morelia, el gobierno de Michoacán aseguró que buscaría que el futbol permanezca en la capital del estado, sin embargo, no confirmó si estaba dispuesto a participar en otra división que no fuera la Liga Mx.

Hasta el momento, se desconoce el formato de la Liga de Expansión, la cual ocupara el lugar del desaparecido Ascenso Mx, empero, todos los clubes de la categoría de plata aceptaron participar en este nuevo torneo. Asimismo, Enrique Bonilla, presidente de la Liga Mx, confirmó que este certamen no otorgará una plaza al máximo circuito por los siguientes seis años.

No lo sé, he leído con insistencia sobre el rumor de la mudanza de @TMFCoficial a Morelia… No creo que una noticia así le emocione, menos en una liga de expansión tan desteñida y sin chiste https://t.co/e5Vdjw2CQW

