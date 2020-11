Morales molesto con el arbitraje tras eliminación de Toluca.

Aunque se dijo satisfecho por lo realizado y afirma que el futbol mexicano necesita a los Diablos.

Carlos Morales, técnico del Toluca, lanzó un dardo antes de despedirse del Guard1anes 2020 BBVA MX tras caer ante Tigres en el Repechaje.

“De la segunda mano: como jugador no hablé con el cuerpo arbitral, tampoco ahora, solo digo que si hay una herramienta. ¿por qué no se usa? Si hay consciencia, que les caiga, pero respeté, como me gusta que me respeten, queda para el análisis del por qué no se revisó una mano”.

Si bien Morales se dijo satisfecho con el desempeño de los Diablos Rojos, lamentó que no pudiera contribuir a que los mexiquenses regresaran a los primeros planos, al menos en este torneo.

“No estoy contento, no me gusta perder, estoy satisfecho con el esfuerzo de los jugadores. Nos faltó fortuna en el segundo tiempo que se mejoró bastante, buscó por uno y otro lado, no nos alcanzó. Ahora hacer autocrítica y a trabajar los próximos días-meses para que Toluca esté donde merece estar para que Toluca vuelva a ser equipo protagonista. El futbol mexicano lo necesita”.

Por último, descart´o que el festejo de André Pierre Gignac pasara a mayores.

Es cosa del futbol, quizás le molestó lo que dije entre semana, me gritó y luego me pidió una disculpa, pero no pasa nada. Mientras no se falte al respeto, no pasa nada.

Es un gran club, me gustaría lograr lo que ha hecho, eso no quita que el Toluca sea un grande, tampoco falté al respeto, no es para armar lío o chisme”.

