Mookie Betts y Dodgers están cerca de acordar histórica extensión. A un día del comienzo de la temporada de las Grandes Ligas, los Dodgers de Los Ángeles están cerca de extender el contrato de Mookie Betts. De acuerdo a Jeff Passan, el acuerdo sería por 13 temporadas y tendría un valor mayor a los 380 millones de dólares, lo que lo convertiría en el poseedor del segundo contrato más caro de la historia de la MLB.

Mookie Betts and the Dodgers are finalizing a massive long-term contract extension. News at ESPN: https://t.co/UOmeRGvAjy — Jeff Passan (@JeffPassan) July 22, 2020

El MVP de la Liga Americana de 2018 arribó junto con el lanzador David Price, quien decidió saltarse la campaña de 2020, a los Dodgers procedente de los Medias Rojas, en un trueque que mandó a Boston a Alex Verdugo, Jeter Downs y Connor Wong, prospectos de la novena angelina.

Including 2020, the new deal is expected to keep Mookie Betts in a Dodger uniform for 13 years at more than $380 million. — Jeff Passan (@JeffPassan) July 22, 2020

Betts ha sido uno de los mejores jugadores de la Gran Carpa en los últimos años. En las últimas cuatro temporadas, el jardinero derecho ha conseguido al menos 100 carreras, 40 dobles y 20 cuadrangulares. Además, ha ganado el Guante de Oro, entregado al mejor defensivo en cada posición, de manera ininterrumpida desde 2016.

Tres semanas después de que los dueños de equipos de MLB rezaran como mantra que "EL BÉISBOL NO DEJA GANANCIAS", #Dodgers cerca de darle entre $350 y $400 millones a Mookie Betts, de acuerdo a reporte de @LouMerloni … Nada mal para un negocio en bancarrota 🤓 — Enrique Rojas/ESPN (@Enrique_Rojas1) July 22, 2020

En 2018, Mookie tomó por asalto a la MLB, al tener una línea de bateo de .346/.438/.640. Asimismo, conectó 32 cuadrangulares, produjo 80 carreras y se robó 30 bases. Su increíble campaña la coronó al ganar la Serie Mundial con los Medias Rojas de Boston. En 2019, sus números ofensivos decrecieron ligeramente, pero firmó un buen año y se reafirmó como uno de los mejores peloteros de la Liga.

Mookie Betts y Dodgers cerca de acordar histórica extensión, reportes indican que sería por 13 temporadas y con un valor por arriba de los 380 mdd

Tras su llegada a los Dodgers, se esperaba que negociara una extensión de contrato, que lo alejara de la agencia libre, con valor superior a los 300 millones de dólares, empero, la pandemia de COVID-19 se atravesó y puso en suspenso su estadía con el equipo más allá de 2020.

Reporta WEEI que los Dodgers están cerca de acordar una extensión de contrato con Mookie Betts que podría ser de 10 años y entre $350 y $400 millones de dólares pic.twitter.com/G8VsPoBDuY — Víctor Ml. Báez S. (@VicBaezS) July 22, 2020

A pesar de la crisis financiera desatada por la contingencia sanitaria, Los Ángeles estarían cerca de convertir a Betts en segundo jugador con el contrato más caro de la historia del beisbol, detrás de Mike Trout (12 años y 426 mdd). Se espera que el acuerdo se anuncie tan pronto como este miércoles.

Mookie Betts and Mike Trout have signed for a combined $806.5 million. The two largest contracts in MLB history 🤯💰 pic.twitter.com/zdM6AbVWBs — SportsCenter (@SportsCenter) July 22, 2020

Los Dodgers arrancarán la temporada de MLB el jueves, cuando reciban en Los Ángeles a los Gigantes de San Francisco.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.