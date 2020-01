Mookie Betts rompe récord con acuerdo salarial con Boston. De acuerdo a múltiples reportes, los Medias Rojas de Boston y Mookie Betts habrían llegado a un acuerdo de contrato para la temporada 2020 de Grandes Ligas. Según lo filtrado, los campeones de la Serie Mundial de 2018 pagarán 27 millones de dólares al jardinero derecho; la mayor cantidad en la historia para un jugador en su último año de arbitraje.

Con este arreglo, tanto el equipo como el pelotero evitan llegar al arbitraje, en donde directivos y representantes de jugadores intercambian cifras sobre lo que debe devengar un beisbolista en un determinado año. Las audiencias suelen ser ríspidas debido al nivel de argumentación que se da en ella.

La cantidad que ganará Mookie Betts en 2020 deja atrás a la anterior marca impuesta por Nolan Arenado, que acordó 26 millones de dólares en su último año de arbitraje con los Rockies de Colorado.

Betts podría convertirse en agente libre al término de la próxima temporada de las Grandes Ligas y Boston sabe que no podía arriesgarse a llegar a la etapa de audiencias, en donde podría fracturar su relación el jardinero, lo que mermarías sus posibilidades de recontratar al jugador a largo plazo.

Mookie Betts ha sido uno de los mejores peloteros desde su debut en la MLB. Sus 37.2 victorias sobre remplazo (WAR) son la segunda cantidad más alta de Grandes Ligas desde 2014 solo por detrás de Mike Trout. Betts coronó un 2018 de fantasía al levantar el título de la Serie Mundial con los Medias Rojas. Días después fue votado como el Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

El jardinero derecho tuvo el mejor año de su carrera en 2018 al tener una línea de bateo de .346/.438/.640. Además, conectó 32 cuadrangulares y se robó 30 bases. En 2019, Betts cerró la campaña con 29 jonrones y lideró a la MLB en carreras anotadas (135) por segunda campaña consecutiva.

