Montreal derrota a Nueva Inglaterra en el debut de Thierry Henry. En el segundo partido de la jornada 1 de la MLS, Impact obtuvo sus primeros tres puntos del campeonato al derrotar 2-1 a Nueva Inglaterra, compromiso desarrollado en el estadio Olímpico de Montreal. Este juego marcó el debut de Thierry Henry como estratega en el balompié norteamericano y su conjunto le regaló una gran voltereta.

El Revolution se fue al frente en el amanecer del cotejo con una anotación de Teal Bunbury (13’). El futbolista canadiense aprovechó la pésima marca por parte de los defensores de Impact y conectó, completamente solo, de pierna derecha un servicio de Cristian Penilla para marcar el 1-0 en favor de la visita.

A pesar de que Nueva Inglaterra era mejor e imponía sus condiciones en el campo de Impact, no logró marcar el segundo gol que les hubiera dado la tranquilidad de manejar el resto de las acciones.

Poco a poco, Montreal se quitó la presión de encima y al minuto 37 logró el tanto de la igualada. Romell Quioto cabeceó en el área chica, tras un desvió de su compañero Joel Waterman. Los canadienses rescataron el empate antes del medio tiempo y soñaban con la remontada.

La segunda mitad trajo un mal rato para Impact, que no se dobló ante las peligrosas jugadas que generaban los atacantes de Revolution. Al 73’, el VAR anuló el que hubiera sido el gol del triunfo para Nueva Inglaterra por un fuera de lugar de Wilfried Zahibo.

Al 80’, Maximiliano Urruti definió con una impresionante vaselina para sellar la remontada de Montreal. El argentino recibió un trazo largo y antes de entrar al área de Revolution bombeó su disparo y techó al guardameta rival, quien estaba adelantada.

En los minutos finales, Nueva Inglaterra trató de rescatar el punto de su visita a Canadá y estuvo muy cerca de lograrlo. Sobre la hora, Tajon Buchanan falló sin portero de forma increíble al estrellar su cabezazo en el poste. El delantero se encontraba a bocajarro y completamente desmarcado, pero erró la oportunidad.

