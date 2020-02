Monterrey choca con América y tratará de salir de la crisis. Los actuales monarcas del balompié mexicano han arrastrado la cobija en las primeras seis fechas del Clausura 2020. Su reinado ha sido vilipendiado semana a semana y la crisis podría costarle un boleto en la liguilla. Sin embargo, esta noche, podrían enderezar el camino cuando se midan ante América en el duelo que cerrará la jornada sabatina de la Liga Mx.

Los Rayados tendrán a favor que este duelo se jugará en el estadio BBVA, en el cual nunca han caído ante sus rivales de esta noche. La Pandilla ha vencido en cinco ocasiones a los Azulcremas, quienes apenas han salido con dos empates de este terreno. El importante enfrentamiento dará inicio a las 21:00 horas.

Los Rayados ocupan el deshonroso último lugar de la tabla con tres puntos, producto de la misma cantidad de empates. Los entrenados por Antonio Mohamed no conocen la victoria, aunque la han acariciado en un par de ocasiones.

Monterrey llega con la moral un tanto levantada después de eliminar a Santos de la Copa Mx e instalarse en las semifinales de este torneo.

América, por otra parte, libró una ‘mini crisis’ de resultados y se ubica en el subliderato de la clasificación. Las Águilas presumen tres victorias consecutivas en liga y se encuentran un solo punto detrás del mandamás del certamen (Pumas).

