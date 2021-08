Mónica Rodríguez consigue medalla de oro en los 1500 metros. México consiguió su tercera medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y obtuvo su presea áurea número 100 en su historia, después de que Mónica Rodríguez concluyó en la primera posición en la final de los 1,500 metros categoría T11. La mexicana no solo se llevó el primer lugar, sino que impuso un récord mundial al concluir la prueba en 4:37.40 minutos.

¡ORO 1️⃣0️⃣0️⃣ PARA MÉXICO! 🏃🏻‍♀️🇲🇽



✅La corredora Mónica Rodríguez, conquista el metal áureo en la final de 1,500 metros T11 e impone récord mundial, con ⏱4:37.40 🙌.#ADejarHuellaEnTokio 🇯🇵⛩️ pic.twitter.com/7GDrmC1e33 — CONADE (@CONADE) August 30, 2021

Rodríguez, que fue acompañada por su guía Kevin Aguilar, consiguió el tercer metal para la delegación mexicana en atletismo y el número 66 en la historia de esta disciplina para nuestro país. Asimismo, dio, en ese momento, la octava medalla para México en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

¡Oro para México! 🥇🇲🇽❤️

Mónica Rodríguez es campeona Paralímpica en los 1500m categoría T11 e implanta un nuevo récord del mundo. pic.twitter.com/wWUyvRIjoM — MTokio2020_ (@MTokio2020II) August 30, 2021

“Muy contenta, me sentí segura, decidida y fuerte, la verdad es que me sentí bastante bien, si me visualicé logrando este oro, porque mis últimos entrenamientos fueron bastante buenos, pero no de la manera en que lo hice”, declaró Rodríguez Saavedra tras coronarse campeona paralímpica.

🇲🇽 ¡Medalla de oro para México! 🇲🇽 La tercera en Tokio 2020 y la 100 en nuestra historia paralímpica.

Mónica Rodríguez y su guía Kevin Aguilar en 1500 metros, récord mundial incluido.

¡Así el festejo! ¡Histórico! pic.twitter.com/0ReVfDNn9x — Alberto Lati (@albertolati) August 30, 2021

Asimismo, dedicó su medalla de oro a Felipe Modesto Eustacio por acompañarla durante los últimos cinco años.

🥇🇲🇽¡LLEGÓ LA 100 DE ORO!🇲🇽🥇



¡SÍ, SÍ, SÍ, #FamiliaParaliímpica!



Llegó la 100 de oro, LLEGÓ LA 100 DE ORO 🥇🇲🇽❤️🔥



MÓNICA RODRÍGUEZ Y SU GUÍA KEVIN AGUILAR#YoLuchoPorMéxico



JUNTOS HEMOS HECHO HISTORIA 🥇🇲🇽❤️🔥



CIEN DE ORO, 100 DE ORO 🇲🇽❤️🔥🥇#Paralympics#LuchemosJuntos pic.twitter.com/pdyRroyPJ7 — Comité Paralímpico Mexicano (@COPAME) August 30, 2021

“Está medalla representa mucho, porque han pasado muchas cosas antes de llegar aquí. Se la dedico a Felipe Modesto Eustacio, porque en este ciclo paralímpico de cinco años ha estado conmigo día y noche, me ha dado lo más importante y lo que jamás recuperamos, su tiempo, y creo que eso no tiene precio”, añadió.

Mónica Rodríguez consigue medalla de oro en los 1500 metros; Gloria Zarza da la primera plata a México

Detrás de la mexicana llegaron Louzanne Coetzee (Sudáfrica) y Nancy Koech (Kenia), quienes se llevaron las medallas de plata y bronce respectivamente y completaron el podio de los 1,500 metros categoría T11.

Otra medalla mexicana. Es plata🥈

La mexicana Gloria Zarza en lanzamiento de bala F54 mejorando el récord paralímpico. México llega 3 oros, 1 plata y 5 bronces en Tokio 2020. Enorme mérito lograr la mejor marca de su carrera en plenos #Paralympics pic.twitter.com/V6yOoZekyl — Alberto Lati (@albertolati) August 30, 2021

Tras el hito conseguido por Rodríguez Saavedra, México celebró la llegada de una nueva presea. Gloria Zarza obtuvo plata en lanzamiento de bala individual F54. La mexicana impuso su récord personal al conseguir 8.06 metros, lo que le valió concluir en la segunda posición de la final de esta disciplina.

🥈🇲🇽🔥PLATA TRICOLOR🔥🇲🇽🥈



¡1ª PLATA NACIONAL, #FamiliaParalímpica!



Nueva plata para México, NUEVA GLORIA MEXICANA 🇲🇽🔥🥈



GLORIA ZARZA – IMPULSO DE BALA – F54 – RÉCORD PERSONAL



¡La #OlaParalímpica la está rompiendo! 🤩😍🔥🇲🇽🥈#Paralympics#LuchemosJuntos pic.twitter.com/d3O0JOUma3 — Comité Paralímpico Mexicano (@COPAME) August 30, 2021

Zarza se mantuvo gran parte del evento en el primer lugar, sin embargo, la chilena Francisca Mardones la desplazó de la cima al lanzar 8.33 metros, un nuevo récord mundial y paralímpico, para llevarse la medalla de oro. El bronce fue para la uzbeka Nurkhon Kurbanova, quien en su mejor intento consiguió 7.77 metros.

¡MÉXICO ES DE PLATA! 🇲🇽



Con 8.06 mts en lanzamiento de bala F54, Gloria Zarza se queda con el segundo lugar y una medalla más para México en #Paralympics .



¡Ya son NUEVE preseas para nuestro país!

¡Felicidades CAMPEONA! 🔥 pic.twitter.com/JdbTCYKBCy — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) August 30, 2021

Con la presea de Zarza, México consiguió su primera plata en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y su novena total en el evento.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen