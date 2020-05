¿Monarcas Morelia se muda a Mazatlán? El Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, aseguró que en los próximos meses Mazatlán tendrá futbol profesional. Para conseguirlo, tendría que mudar una de las actuales franquicias a su nuevo estadio.

De acuerdo a múltiples reportes de la prensa nacional, el equipo escogido para llegar a Mazatlán sería Monarcas Morelia. Ignacio Suárez, columnista del ‘Diario Récord’, publicó una serie de tuits donde entre deja ver el destino del conjunto purépecha.

— ignacio suarez (@fantasmasuarez) May 23, 2020

Suárez apuntó que el elegido para mudarse era Puebla, pero debido a sus severos problemas porcentuales optaron por Monarcas.

— ignacio suarez (@fantasmasuarez) May 23, 2020

Suárez explica que será ‘un cambio de nombre y sede, no venta directa’.

“Sera un cambio de nombre y sede, NO venta directa -de momento- la mudanza de @FuerzaMonarca a Mazatlan es inminente. -Estoy en shock, NO crei que @azteca sacrificara su plaza icónica. Pero “gratis”, una mudanza solo para estrenar estadio NO fue. ¿Qué dirá el gober @QuirinoOC ?”, posteó el ‘Fantasma’.