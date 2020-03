Monarcas Morelia enamora al ‘Tata’ Martino. Gerardo Martino, entrenador de la Selección Mexicana, confesó cuál es su equipo favorito del Clausura 2020. Pese a que Cruz Azul es el líder con una gran cuota goleadora, la escuadra que enamora al ‘Tata’ no está siquiera en zona de liguilla.

En entrevista con W Deportes, Martino reconoció el gran nivel de los equipos en la Liga MX. Sin embargo, confesó que existe un equipo que le arrebata los suspiros: Monarcas Morelia.

“Me llama la atención la regularidad y el futbol de León. Desde que nosotros llegamos hace año y medio, es el mejor equipo en fase regular. Es confiable desde los resultados y es confiable desde lo futbolístico. Me llama la atención la forma en que compite América porque a lo mejor no es un equipo que llama la atención desde el juego, pero después es campeón, final, semifinal y hay que estar permanentemente jugando esas instancias. Pero hoy por hoy, el equipo que más me gusta como juega es Morelia”, declaró Gerardo Martino.