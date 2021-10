Mohamed Salah quiere retirarse en Liverpool.

El futbolista egipcio, Mohamed Salah, le cerró las puertas a Real Madrid de manera categórica y señaló que no quiere irse nunca de Liverpool.

Esto tras la información que surgió en la que dan como prioridad del club merengue el fichaje de Salah para LaLiga “Si me preguntas, me gustaría quedarme aquí hasta el último día de mi carrera deportiva, pero no puedo decir más, no está en mis manos. Depende de lo que quiera el club, no yo”, dijo Salah en una entrevista con Sky Sports antes del duelo con el United.

El egipcio vivirá este domingo uno de los partidos más importantes de la temporada cuando se enfrente al Manchester United en Old Trafford.

Lleva nueve partidos seguidos marcando, pero aún no ha renovado su contrato con el Liverpool, que expira en 2023.

“Ahora mismo no puedo imaginarme jugando contra el Liverpool. Es algo que me pondría triste. Sería duro. Prefiero no hablar de ello”, añadió como previo al duelo más esperado en Premier League.

El egipcio tendrá un duelo particular con Cristiano Ronaldo el domingo, con la carrera por el Balón de Oro de fondo, después de que Jürgen Klopp le definiera esta semana como el mejor futbolista del mundo.

“No puedo decir si soy el mejor del mundo o no, algunos estarán de acuerdo y otros no. Ahora mismo estoy muy contento con mis partidos, pero esto siempre es una opinión. Mi ambición siempre ha sido ser el mejor del mundo. No te voy a mentir”, apuntó Salah.

