Mohamed explica la razón por la cual no triunfó en Europa. Para muchos futbolistas uno de sus grandes sueños es militar en el balompié europeo. Sin embargo, dicho objetivo no lo pudo cumplir Antonio Mohamed debido a su mala conducta. El ‘Turco’ expuso que el nivel para competir en el Viejo Continente lo tenía, no así la disciplina.

“No tuve la conducta para jugar en Europa, pero el nivel sí que lo demostré; fue quizá cuestión de disciplina porque en la cancha tenía cosas buenas, tantas que estuve en las juveniles de la selección Argentina y salí campeón en la Copa América del 91”, dijo el ‘Turco’.

En Argentina brilló con la playera de Huracán antes de militar en Boca Juniors e Independiente. Tras jugar con el ‘Rojo’, Mohamed emigró a México donde dejó un gran legado. En el balompié nacional compitió desde 1993 hasta 2003.

Tras colgar los botines, continuó su carrera en México como técnico. En sus vitrinas como timonel sobresalen tres Ligas MX y una Copa Sudamericana con Independiente en 2010. Esos logros le valieron para probar fortuna en los banquillos europeos.

En 2018 el Celta de Vigo le brindó su primera oportunidad de dirigir en Europa. Sin embargo, la experiencia no fue del todo placentera. El ‘Turco’ únicamente estuvo al frente del cuadro vigués por 13 partidos antes de ser cesado.

“El futbol de Europa es muy establecido y ordenado, todo está delineado en una cuestión de pasos a seguir. Si se toma una decisión errónea es mal vista y eso fue lo que me pasó en el Celta, no les gustó la improvisación”, externó Mohamed.

El ‘Turco’ expuso que uno de sus grandes sueños por cumplir es dirigir una selección nacional, merito al que aspira con fervor.

“Si me dieran a elegir entre dirigir a la selección de México o de Argentina a un club de Europa está claro que tomaría una selección; es uno de los sueños que me falta por cumplir”, indicó el pampero.

Mohamed regresó para dirigir en México en octubre de 2019 y en tres meses consiguió el título de Liga con el Monterrey. Sin embargo, el torneo de Clausura 2020, detenido por el coronavirus, representa una pesadilla al ser el último en la tabla, aún sin triunfos.

“Nos ha pasado de todo en poco tiempo. Ganamos la liga y fuimos al Mundial de Clubes a hacerle un partido memorable al mejor equipo del mundo, el Liverpool. La motivación era una en ese momento, pero cuando volvemos a los torneos locales ya no es la misma emoción. No es excusa y es algo en lo que se debe trabajar”, agregó Antonio Mohamed.

