Mohamed en duda su continuidad tras fracaso con Rayados.

El técnico de Monterrey lo deja en manos de la directiva la decisión tras el fracaso en liga.

El técnico de Rayados, Antonio Mohamed, catalogó de fracaso la eliminación frente a Puebla y puso en duda su continuidad como timonel del equipo, toda vez que aguarda una junta con la directiva este lunes para saber la decisión que tomarán.

“Yo estoy tranquilo, obvio con la frustración de no haber podido seguir avanzando en el torneo y más por la manera en que se dio. Acá lo más importante es la institución, veremos con la directiva qué es lo mejor para todos. Estoy feliz en el club, pero siempre hay situaciones que golpean.

Mañana nos juntaremos, el equipo tendrá un gran descanso, hablaré con la directiva y ver qué es lo mejor para la institución. Hablaremos tranquilos y pensar en mejorar esta situación”.

Mientras que en el Apertura 2019 Monterrey logró el título de liga sobre América y el tercer lugar en el Mundial de Clubes. El Clausura 2020 lo terminó sin victoria en las 10 fechas que se jugaron. Ahora quedó quinto y cayó en reclasificación con uno de los planteles más caros de la Liga BBVA MX.

“Nada, es un fracaso no pelear por el campeonato, soy el máximo responsable de haber quedado eliminado. Hay muy poco análisis, solamente se puede explicar porque es futbol. A excepción del tiro de castigo de Martínez no hubo otro tiro a portería. No fuimos capaces de soportar la ventaja ni incrementarla. En ese pecado llevamos la penitencia”.

A pesar que Puebla falló el primer penal y Dorlan Pabón metió el suyo, Mohamed considera que el momento psicológico estaba con la Franja por haber empatado en el último minuto del partido.

“Los penales es un momento psicológico y ellos legaron mejor porque consiguieron el empate. A nosotros no nos puede pasar y menos ganando 2-0 en casa. Habrá que hacer autocrítica fuerte y ver cómo sigue todo”.

Finalmente el ‘Turco’ Mohamed asegura que es el máximo responsable de la derrota porque él armó el equipo y cometieron errores frente al área todo el año.

