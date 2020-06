Modelo rusa revela amenazas por casarse con futbolista brasileño. El mundo se encuentra lidiando con un par de males: el COVID-19 y la discriminación. Tras el asesinato de George Floyd, varias figuras internacionales se han pronunciado contra el racismo y otras han aprovechado para contar sus historias.

Una de las personas que han aprovechado la situación para contar su historia es la modelo rusa Ekaterina Dorozhko. La joven publicó una carta en su cuenta de Instagram donde confiesa que fue víctima de insultos y amenazas por casarse con el futbolista brasileño Luiz Fabiano.

Ekaterina y Luiz Fabiano se conocieron cuando el carioca formaba parte del Spartak de Moscow. Se casaron en 2019 y después se mudaron a Brasil donde el brasileño se enroló en las filas del Palmeiras.

Esta situación provocó el enojo de los usuarios con la modelo, quienes descargaron su odio contra ella y su marido.

“Al principio, cuando fui a Brasil, la gente tuvo el coraje de gritarme ‘mira, ahí viene la rusa, jajaja. Todos los días, durante mucho tiempo, recibí mensajes en los que me deseaban la muerte, la enfermedad de mis padres y prometían encontrarme, golpearme y muchas otras cosas terribles porque estaba casado con un hombre negro”, detalló Ekaterina.

Dorozhko apeló a sus ‘nervios de acero’ para superar este tipo de mensajes. Para la rusa, el momento que vive el mundo fue el adecuado para contar su historia.

“Me duele el corazón por lo que está sucediendo en el mundo”, expresó la joven de 23 años quien agradeció a sus padres por la educación que recibió para sobreponerse a la adversidad.

“Agradezco a mis padres por mi educación y mi visión del mundo. Nunca he separado a las personas por color de piel, color de cabello o estado. Para mí, todos somos iguales. La mitad de mi familia es negra y los quiero mucho a todos. Tenía miedo de que no me aceptaran porque soy rusa y tenga una mentalidad diferente y toda mi vida es muy diferente”, abundó Ekaterina.