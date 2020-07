MLS reanudaría su temporada en agosto. La Major League Soccer (MLS) reanudó sus actividades con un torneo de verano en Orlando, Florida, sin embargo, nunca desistió de retomar su temporada 2020 y parece que sus esfuerzos verán frutos en las próximas semanas. Alfonso Modelo, director deportivo, aseguró que el campeonato arrancaría a finales del mes de agosto, siempre y cuando las autoridades de cada estado den el visto bueno.

“Estamos trabajando con los gobiernos estatales para ver cómo podemos reanudar. La idea es empezar de nuevo a finales de agosto (…) para poder llegar a noviembre para los playoffs y que la final de la MLS se pueda celebrar la segunda semana de diciembre”, declaró en entrevista con la agencia de noticias AFP.

– Restart on Aug. 22nd – 18 regular season games – 9 teams from each conference qualify for playoffs, which begin on Nov. 20th – MLS Cup on Dec. 12th https://t.co/AURiiCH787

El directivo de la MLS detalló que la Liga no piensa tomar ningún riesgo y aclaró que acatará las recomendaciones del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos. “Iremos viendo las recomendaciones del CDC y veremos lo que se puede hacer, pero no vamos a tomar ningún riesgo ya que la prioridad es la seguridad de los jugadores y del público en general”, agregó.

Por último Alfonso Modelo dio a conocer que el calendario de la temporada 2020 sufrirá una modificación, con la finalidad de poder culminar el certamen en el mes de diciembre. “Al terminar el MLS is Back llevaremos cinco partidos y la idea es que hayan entre 15 y 18 más de aquí a octubre para que se pueda llegar a entre 20 y 23 de temporada regular y después unos playoffs competitivos”, concluyó.

Phase 1: 6 games from Aug 22 – Sep 13. The 🇨🇦 teams will only play each other.

Phase 2: 12 games from Sep 16 – Nov 8. Hope is that the border will be open by then, if not the 🇨🇦 teams may have to be based in 🇺🇸.

Playoffs: Nov 20 – Dec 12 https://t.co/CJCcxDZou6

— 𝕲𝖑𝖆𝖘𝖘𝕮𝖎𝖙𝖞 (@GlassCityFC) July 25, 2020