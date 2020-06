MLS reanudará su temporada en Disney World en Orlando. La Major League Soccer (MLS) y el Sindicato de Jugadores (MLSPA) llegaron a un acuerdo para reanudar la temporada 2020 a partir del mes de julio. Asimismo, ambas partes ratificaron el nuevo contrato colectivo de trabajo, acordado en febrero, y el cual se extenderá hasta 2025, con lo que se esfuma cualquier posibilidad de un cierre patronal.

La campaña de la MLS se retomará a finales de julio en el complejo Wide World of Sports en Walt Disney World, en Orlando, Florida. Hasta el momento no se ha informado el sistema de competencia que empleará el futbol estadunidense durante su reanudación tras el parón provocado por la epidemia de COVID-19.

BREAKING: It appears @MLS is coming to Walt Disney World.

The MLS Players Association JUST announced they have ratified a new collective bargaining agreement and finalized "a plan to resume the 2020 season." pic.twitter.com/7oxaw6WFBJ

— Scott Gustin (@ScottGustin) June 3, 2020