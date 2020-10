MLS posterga juego entre Colorado y Galaxy por COVID-19. Por tercera fecha consecutiva, el coronavirus forzó la postergación de un partido de los Rapids de Colorado. Este viernes, la Major League Soccer (MLS) dio a conocer que el duelo entre Colorado y Galaxy de Los Ángeles, programado para este sábado, no se realizará tras encontrar un nuevo contagio al interior del club de los Rapids.

La Liga informó que consultó la decisión con el departamento de salud del estado de Colorado y con expertos médicos. Asimismo, informó que esta determinación busca garantizar la salud y seguridad de todos los participantes en este encuentro.

“Major League Soccer anunció hoy que el partido entre Colorado Rapids y LA Galaxy, programado para el sábado en DICK’S Sporting Goods Park ha sido pospuesto”, detalló la MLS en un comunicado de prensa dado a conocer en sus redes sociales.

La Liga adelantó que la nueva fecha y todo lo relacionado a este partido será informado posteriormente. El contagio fue detectado entre el grupo de futbolistas de Colorado, sin embargo, no se reveló la identidad del jugador que arrojó un resultado positivo en la última ronda de pruebas de coronavirus.

Reporting with @samstejskal: Tonight's Colorado Rapids-LAFC game has been postponed due to another positive COVID test for a Rapids staffer last night, according to multiple sources.

— Paul Tenorio (@PaulTenorio) October 7, 2020