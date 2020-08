MLB suspende serie entre Yankees y Mets. Un día después de que las Grandes Ligas dieran a conocer que el primer partido del ‘Subway Series’ entre los Mets y los Yankees de Nueva York fuera suspendido por dos casos de COVID-19 en la novena de la Liga Nacional, la MLB indicó que la serie completa entre ambos equipos neoyorquinos no se disputará.

La Gran Carpa citó “precaución en abundancia” como la razón para no realizar la serie que estaba programada para iniciar este viernes en el estadio Citi Field. Se espera que en las próximas horas la MLB dé a conocer nuevas actualizaciones en torno a los próximos encuentros de estos dos equipos.

Can confirm the Yankees-Mets series scheduled for this weekend has been postponed entirely, as @timbhealey said. Yankees' next scheduled game is Tuesday in Atlanta.

— Lindsey Adler (@lindseyadler) August 21, 2020