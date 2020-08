MLB suspende serie entre Cardenales y Tigres. Las Grandes Ligas informaron que la serie de cuatro partidos entre los Cardenales de San Luis y los Tigres de Detroit fue suspendida. Esta medida se tomó tras conocerse los últimos resultados de los tests de COVID-19 realizados a los integrantes de los Cardenales, los cuales arrojaron 13 casos confirmados de esta enfermedad.

MLB informó que siete de los afectados por el virus SARS-CoV-2 son jugadores, mientras que el resto son miembros del staff de la novena. Todos los elementos de San Luis continúan aislados en el hotel en que se hospedan desde hace varios días en la ciudad de Milwaukee, Winsconsin, en donde sostendrían tres cotejos ante los Cerveceros.

La serie entre San Luis y Detroit se iba a realizar entre el martes y el jueves, incluida una doble función el miércoles, en el Comerica Park, casa de los Tigres. En Grandes Ligas esperan que los Cardenales puedan retomar su calendario el viernes 7 de agosto, cuando reciban en el Busch Stadium a los Cachorros de Chicago.

San Luis se preparaba para comenzar una seguidilla de tres compromisos en Milwaukee el viernes pasado, empero, se detectaron a los dos primeros jugadores del equipo con COVID-19 y se suspendió ese encuentro. Un días más tarde, la MLB determinó suspender el segundo encuentro de la serie al conocer de más resultados positivos en el equipo y finalmente suspendió la serie por completo el domingo.

Four-game series between Cardinals and Tigers has been postponed after 13 members of the Cardinals tested positive for COVID-19 in the last week pic.twitter.com/aYPbTerDbA

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 3, 2020