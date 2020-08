MLB suspende serie entre Cardenales y Piratas. Los Cardenales de San Luis tuvieron un retroceso este fin de semana al detectar tres nuevos casos de COVID-19, por lo que su serie ante los Cachorros de Chicago fue pospuesta. Sin embargo, esta misma situación orilló a las Grandes Ligas a postergar los tres compromisos que tenían los Pájaros Rojos ante los Piratas de Pittsburgh a principios de esta semana.

De acuerdo a ESPN, el vuelo que tomarían los Piratas rumbo a la ciudad de St.Louis, Missouri fue cancelado, una vez que conocieron la decisión de la MLB. Hasta el momento, ni la Gran Carpa, ni el equipo, han confirmado este reporte.

The upcoming series between the Cardinals and Pirates has reportedly been postponed https://t.co/7qjLBFJHgD

— Sports Illustrated (@SInow) August 9, 2020